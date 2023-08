Luca Zaia, l'affondo sul reddito: "Aiutare i poveri veri!"

04 agosto 2023 a

"Il governo ha fatto una scelta, una scelta che corrisponde alle notizie e ai dati di fatto che abbiamo": Luca Zaia torna a parlare del reddito di cittadinanza in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4. Il governo Meloni, infatti, ha deciso di mettere un freno definitivo al sussidio grillino. Una scelta che il governatore del Veneto ha sostenuto e appoggiato fin dall'inizio.

"Le inchieste della Guardia di Finanza, tanto per citarne una e senza voler generalizzare, ci dicono che comunque ci sono stati dei casi nei quali o i cittadini rifiutavano il lavoro e se ne stavano a casa 'stipendiati'", ha poi aggiunto il presidente di Regione, chiarendo una volta per tutte il suo punto di vista sul tema del reddito di cittadinanza. Zaia ha ricordato anche quali fossero, in diversi casi, le strategie messe in atto dai beneficiari della misura: "Stavano a casa, non si preoccupavano di una nuova occupazione e percepivano 700, 800 euro al mese. Oppure, peggio ancora, percepivano queste risorse e poi andavano a lavorare a nero". "Io penso che dobbiamo aiutare i poveri veri", ha chiosato il governatore lanciando una stoccata alle opposizioni, che invece difendono a spada tratta la misura. Grillini in primis.