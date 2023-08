Como, scontrino da non credere: due euro in più per aver diviso il toast

06 agosto 2023 a

Fa parecchio discutere lo scontrino pubblicato su Tripadvisor da un utente che lamenta quanto accaduto in un bar sul lago di Como. Qui il malcapitato si è fermato durante una passeggiata. Un piccolo momento di pausa che la persona in questione ha voluto godersi con un toast vegetariano con patatine, da bere e un caffè. Lo scontrino? Ben 15.70 euro. A stupirlo però è stata la voce sullo scontrino: "Diviso a metà". Sì perché l'esercizio ha fatto pagare al cliente due euro in più il fatto di aver tagliato in due la pietanza.

"Eravamo in due persone e abbiamo chiesto un toast che al tavolo avremmo mangiato in due. Ma dobbiamo pagare perché ci siamo divisi in due il toast? Incredibile ma vero…", ha spiegato l'uomo al quale ha replicato il gestore del bar. "Se un cliente mi chiede di fare due porzioni di un toast devo usare due piattini, due tovaglioli e andare al tavolo impegnando due mani. È vero che il cliente ha sempre ragione, ma è altrettanto vero che le richieste supplementari hanno un costo".

Sul web non mancano i commenti ironici: "Il nome del locale è ‘Str***o e Lucia’". E ancora. "Quella lama del lago di Como", "Per due euro deve averlo affettato col Resegone", "Faccia toasta". Insomma, a questo punto meglio riderci su.