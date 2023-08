Meteo, bombe di ghiaccio a Ferragosto: Mario Giuliacci svela dove colpiranno

08 agosto 2023 a

a

a

Si avvicina a grandi passi il giorno di Ferragosto. Fari puntati sul meteo, sulle previsioni. Intanto, secondo quanto scrive Mario Giuliacci nel suo consueto bollettino, da domani, mercoledì 9 agosto, l'Italia comincerà a fare i conti con la risalita dell'anticiclone africano, ovvero con la netta risalita delle temperature e una possibile nuova ondata di caldo. E la situazione potrebbe protrarsi fino a Ferragosto. Ma non su tutto lo Stivale.

Mario Giuliacci, leggi tutti i bollettini sul sito del colonnello

Infatti proprio in concomitanza con la metà del mese di agosto, potrebbero verificarsi fronti temporaleschi diretti da grandi cicloni. Insomma, secondo il colonnello Giuliacci, "se venissero confermate queste previsioni, il nostro paese potrebbe avere un nuovo break temporalesco che potrebbe interrompere la stabilità tipica di questo periodo estivo. Nel dettaglio, per quando riguarda il Nord Italia, l’anticiclone africano sarà più debole e potrà essere facilmente attaccato da correnti fresche in quota provenienti dall’Atlantico e pilotate una bassa pressione situata sulle Isole Britanniche".

"Fiammata africana", la certezza di Mario Giuliacci: dove il caldo sarà insostenibile

Per Ferragosto, quindi, potremmo trovarci di fronte a un'Italia spaccata in due: il Nord colpito da possibili eventi estremi determinati dall'incontro di masse d'aria di origini e temperature differenti, mentre al Centro e al Sud Italia potrebbe picchiare duro l'anticiclone africano, con temperature oltre i 35 gradi. Per quel che riguarda il Nord, nel dettaglio, Giuliacci peril 15 agosto non esclude una perturbazione temporalesca in transito prima sulle Alpi e, successivamente, su Piemonte, Lombardia e Veneto.