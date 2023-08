Sicilia, lo scontrino fa esplodere la rivolta: ecco quanto costa un arancino

08 agosto 2023 a

Questa estate è segnata dai prezzi alle stelle. Dalla Puglia alla Liguria, dalla Toscana alla Sardegna, tutto costa di più. E ora anche la Sicilia, che finora era stata la regione che aveva mantenuto i costi più bassi sta rincarando. Come riporta il Corriere della Sera ora anche l'isola ha aumentato i prezzi di arancini, spritz, pesce e quanto altro. A Taormina, per esempio, ora sposarsi in Comune costa il doppio: si è infatti passati da 800 a 1.600 euro. Il parcheggio costa 3 euro all'ora e anche la tassa di soggiorno è stata raddoppiata. "Ho dovuto alzare le tariffe perché ho ereditato un debito di 12 milioni", spiega Cateno De Luca. Le spiagge però non sono aumentate così tanto visto che per due lettini e un ombrellone, dal 2019, si è passati da 50 a 60 euro. Costo che nel palermitano scende a 30 euro e a 7 euro a persona nel'agrigentino.

I prezzi degli alberghi, secondo Demoskopika, sono invece aumentati del 34 per cento. E così a Cefalù una famiglia di quattro persone può arrivare a spendere fino a 12mila euro per un soggiorno di una settimana.

Per quanto riguarda la ristorazione, un primo piatto con gambero rosso di Mazara, che nel 2019 costava 21 euro, ora ne costa 26. Lo spaghetto con le vongole 15 (contro i 10 del passato). E attenzione il famoso arancino che costava 2,50 euro appena un anno fa, ora è salito a 4 euro. Tutta colpa dei rincari delle materie prime, si giustifica Danilo Li Muli, inventore di Ke Palle: Il riso è cresciuto del 140 per cento, l'olio per friggere del 35, abbiamo adeguato i prezzi". A scapito dei turisti.