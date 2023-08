Meteo, Mario Giuliacci suona l'allarme: 38 gradi, dove e quando si soffoca

09 agosto 2023 a

Il fresco non avrà vita lunga. Per ancora qualche giorno al Nord e nelle aree interne del Centro avremo temperature basse durante la notte e nelle prime ore del mattino, mentre durante il giorno, nonostante un leggero incremento dei valori termici, avremo un caldo ancora normale. Quando allora tornerà il caldo intenso? Stando alle previsioni del team di Mario Giuliacci, tra le giornate di giovedì 10 e venerdì 11 agosto l’anticiclone africano inizierà a fare sul serio riaffermando la stabilità atmosferica e portando un repentino incremento delle temperature che durante il weekend supereranno nuovamente le medie del periodo lungo tutta la nostra penisola.

In particolare, nella giornata di sabato 12 agosto si potranno raggiungere massime vicine ai 38°C sulle due Isole Maggiori, regioni tirreniche del Centro-Sud, mentre in Pianura Padana e in alcune zone del Centro si arriverà a 34/35°C.

Un'ondata di calore che non è uguale a quella di luglio, che ha visto l'Italia raggiungere temperature record. A caratterizzare agosto l’afa, con il caldo che non scomparirà prima del 20-21 agosto. Addirittura la prossima settimana il caldo potrebbe intensificarsi soprattutto nell’Italia settentrionale e sul Centro. Insomma, prepariamoci.