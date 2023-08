Meteo, "cambio definitivo": Mario Giuliacci da incubo, l'estate finisce prestissimo

10 agosto 2023 a

Il punto-meteo, Mario Giuliacci lo fa con un video pubblicato su YouTube, appuntamento quotidiano per tutti i seguaci del colonnello. Si parla del tempo previsto nei prossimi dieci giorni, con tendenza fino ai 15 giorni, dunque fino al 25 agosto. Secondo quanto prevede il colonnello si registrerà una prima fase, che va da oggi, giovedì 10 agosto, e fino al 20 agosto. Fase in cui "l'anticiclone africano sospinge su tutta Italia dando luogo a un'ondata di caldo moderato. Non sarà aria sub-sahariana ma sub-tropicale atlantica", rimarca Giuliacci. Insomma caldo sì, ma non torrido.

Nelle previsioni si passa poi alla seconda fase, più breve, quella che Giuliacci fa iniziare il 20 agosto e terminare cinque giorni dopo, il 25 agosto. "L'anticiclone nordafricano si indebolisce e si attenua l'ondata di caldo. Qualche perturbazione raggiungerà il Nord e il Centro-Sud", spiega il colonnello. Insomma, temperature in ribasso e molte precipitazioni.

Ma non è finita. "Entro il 20 agosto, al Sud punte di 37 gradi sulla Sardegna, sull'interno della Sicilia e sull'interno della Toscana", rimarca parlando di temperature. Infine, la profezia su una fine dell'estate piuttosto anticipata. Brutte notizie, insomma, per chi fa le vacanze al termine di agosto o a cavallo tra agosto e settembre. "Il 25 di agosto è probabile che vi sia un rinfrescamento definitivo e peggioramento con rovesci e temporali su tutta l'Italia fino alla fine del mese", spiega Mario Giuliacci. Ed è quel "rinfrescamento definitivo" che suona come "l'estate sta finendo". O peggio, sarà già finita prima del tempo.