Mario Giuliacci, meteo-rabbia: "Bufala! Farlocchi", ecco chi asfalta

11 agosto 2023 a

a

a

Mario Giuliacci contro i catastrofisti. In un video pubblicato su YouTube il meteorologo smonta chi esagera sull'ondata di calore che starebbe per travolgere l'Italia. "Ritorniamo sull'argomento ondata di caldo in arrivo - esordisce - perché leggiamo oggi sui media che le temperature massime dovrebbero raggiungere i 40 gradi". Una vera e propria "bufala, una notizia falsa diffusa dai soliti siti". Così come spiegato da dieci giorni a questa parte, il caldo sarà sì portato dall'anticiclone nordafricano, però quest'ultimo "non sospingerà sull'Italia aria sahariana come nella precedente ondata di calore", quella di luglio che è stata davvero intensa. Tradottto: avremo un'aria subtropicale atlantica, ben più fresca.

"Una follia". Mar Mediterraneo, il terrore di Mario Giuliacci: cosa può accadere

Ecco allora quando aspettarsi il caldo. Per Giuliacci l'ondata si svilupperà tra sabato 12 agosto e lunedì 21 agosto, mentre l'apice è previsto a partire da venerdì 18 agosto e per i tre giorni successivi. Le temperature massime saranno comunque sotto i 36 gradi: "Quindi non credete ai 40 gradi farlocchi".

"38 gradi". Mario Giuliacci suona l'allarme rosso: dove e quando si soffoca

La riprova? I valori massimi previsti nei vari capoluoghi nei tre giorni di picco dell'anticiclone: Ancona 33 gradi, Bari 32, Bologna 34, Catanzaro 35, Firenze 36, Foggia 35, Genova 30, L'Aquila 30, Milano 35, Napoli 33, Palermo 33, Perugia 34, Potenza 33, Rimini 33, Roma 34, Torino 35, Trieste 30, Venezia 33, Udine 32. "Dove sono i 40?", chiede spazientito il meteorologo visto che al massimo avremo 36 gradi in alcune città con un isolato sforamento a 37 gradi a Decimomannu, nella Sardegna interna.