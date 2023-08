Palermo, scontrino e rapina: quanto chiedono (per persona) per tagliare la torta

12 agosto 2023 a

Siamo alla follia. In questa estate di scontrini pazzi e rincari ingiustificati sembra che l'accanimento sui clienti sia nei cosiddetti "costi di servizio". Dopo i soldi chiesti per un piattino in più, quelli per dividere un toast in due, ora spunta una richiesta di ben venti euro per tagliare una torta. Proprio così, 20 euro è la spesa addebitata da un locale di Palermo per affettare il dolce.

Una vicenda assurda quella riportata da Il Giornale di Sicilia che ha dato voce allo sfogo di questo malcapitato cliente che ha pubblicato la foto di uno scontrino in cui, accanto ai prezzi di birre, bevande e pizze, si è trovato quella relativa al taglio di una torta portata dai commensali per festeggiare un anniversario.

In sostanza, il locale ha chiesto un euro per ogni ospite del tavolo, senza nemmeno considerare se quella carissima fetta di torta l'ha mangiata o meno. Certo, far pagare il servizio per servire dolci portate da fuori è una usanza piuttosto diffusa da Nord a Sud Italia, ma questa richiesta appare davvero eccessiva. E sui social network, inutile dirlo, si sono scatenati i commenti di persone giustamente indignate. Del resto come si può restare indifferenti davanti a questi scontrini folli e ingiustificati?