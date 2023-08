Bacoli, sul sito del Comune foto hard: lo scandalo, immagini esplicite

12 agosto 2023 a

Il profilo istituzionale del Comune di Bacoli è stato vittima di un attacco hacker a luci rosse. Sì, perché la pagina social è diventata praticamente una vetrina soft porno, con una marea di foto e video hot: la particolarità è che tutte le protagoniste dei post sono ragazze di origini asiatiche. Al Comune sono parecchio arrabbiati e hanno invitato tutti a evitare di interagire con questo tipo di contenuti.

Il problema è che l’attacco hacker a luci rosse ha scatenato parecchia ilarità: si sprecano i commenti ironici sotto ai post delle ragazze asiatiche. “Non conoscevo prima il Comune di Bacoli, ma adesso ci verrò sicuramente in vacanza”, “boom di turisti giapponesi a Bacoli”, “è lei il nuovo assessore?”, sono solo alcuni dei commenti rilasciati dagli utenti della rete che trovano divertente quanto accaduto alla pagina social del Comune di Bacoli.

Chi non sta ridendo neanche un po’ è il sindaco Giosi Gerardo Della Ragione: “Sono giorni che segnalo la deriva politica di attacchi social che non mirano più ad accanirsi contro di me, contro il sindaco, contro l'amministrazione. Ma, incredibilmente, contro l'istituzione comunale. Contro la città. Contro il municipio. Contro Bacoli. Un'opposizione al paese. È intollerabile, insopportabile. Ad ogni modo, noi rispondiamo sempre allo stesso modo. Con il lavoro, facendo il nostro dovere. E con il sorriso. Denunceremo l'accaduto, grave, alle forze dell'ordine. Insieme, non ci ferma nessuno”.