Autovelox, un colpo di fari e la multa assurda: "Io non la pago"

Da Padova arriva una storia assurda. Il conducente di un'auto avrebbe, e sottolineiamo avrebbe, segnalato con un colpo di fari la presenza di un autovelox agli automobilisti che viaggiavano nella direzione opposta. Una mossa che, rilevata dai vigili, gli è costata una sanzione di 29 euro, ora lievitata a circa 40 euro. E così è iniziato un braccio di ferro pesantissimo tra lo stesso automobilista e la polizia municipale per la multa della discordia.

L'automobilista di fatto nega di aver fatto quel gesto e si difende così ribadendo la sua volontà di non voler pagare la multa: "Non ho fatto i fari, non è vero. I vigili hanno accusato della stessa infrazione anche l’automobilista dopo di me".

E ancora: "Non ho firmato il verbale ed è iniziata la mia battaglia per vederci chiaro in questa incredibile vicenda. Sono passati oltre dieci giorni dal fatto, ma sia dalla polizia locale che dal Comune non ho ancora avuto nessun tipo di risposta. Non mi fermo di certo, a costo di andare in tribunale". Ma cosa dice il codice della strada? Secondo l'articolo 153 del Codice della Strada che regola “l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi”. Al comma 11 si specifica come “chiunque violi le altre disposizioni del presente articolo ovvero usi impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 41 a 169 euro”. Ora la parola passa ai legali.