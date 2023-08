Torino, orinatoi a forma di bocca di donna: scoppia lo scandalo in palestra

25 agosto 2023 a

Orinatoi a forma di bocca di donna in palestra: esplode la protesta a Torino. A commentare l'accaduto sono stati diversi volti noti. Tra questi la cantante Greta Squillace di The voice of Italy che, rivolgendosi all'azienda, ha scritto: "Fossi in voi mi vergognerei". Ma anche Nadia Conticelli del Pd di Torino ha detto la sua sui social: "Ci sono uomini che pensano che per allenare i muscoli non sia necessario orinare in bocca ad una donna? Semplice, allora NON si iscrivano alla Palestra".

La palestra, che fa parte di una grande catena multinazionale, ha risposto spiegando che quel modello di orinatoio è presente in "7-8 palestre in Italia e svariate altre in diversi Paesi europei". Il design pare sia ispirato al logo della "linguaccia" dei Rolling Stones. Questo, però, non è bastato a placare le accuse di patriarcato e sessismo.

Alla fine, però, la palestra ha deciso di scusarsi: "Ci scusiamo se qualcuno si è sentito offeso perché la nostra azienda ha tra i suoi punti cardini l’inclusività e la parità di genere". E ha garantito grande sensibilità "a questi temi, la maggior parte delle palestre sono guidate da donne e collaboriamo con diverse piattaforme Lgbtq+, nessuna intenzione di trasmettere messaggi di disuguaglianza".