Firenze, scalano la statua di Michelangelo: il video choc in piena notte

Zero rispetto a Firenze, di nuovo: nella notte tra mercoledì e giovedì, alcuni ragazzi, di cui non si conosce l’identità, si sono arrampicati sulla copia della statua del David di Michelangelo, che si trova in Piazzale Michelangelo. Si tratta di due giovani, un ragazzo e una ragazza, ripresi dai presenti. Il video, pubblicato dalla pagina Instagram "Welcome to Florence", è diventato virale in poco tempo. Il gesto ha dimostrato ancora una volta la totale mancanza di rispetto nei confronti di un monumento.

Solo poche ore prima, tra l'altro, c'era stato l'imbrattamento delle mura del Corridoio Vasariano. Nel video finito online, si vede uno dei due ragazzi che si dà lo slancio per salire facendo leva su una delle statue che si trovano nella parte bassa del David, mentre la giovane è in piedi e abbraccia una delle gambe dell'opera.

Nel video, in sottofondo, si sentono i commenti dei presenti. Se qualcuno ha il tono divertito, qualcun altro invece appare sconvolto. Una ragazza per esempio commenta: "No, vabbè, è una follia, ragazzi". Qualcosa di simile è successa pochi giorni fa a Milano: due ragazzi si erano arrampicati sul Duomo, riuscendo quasi a raggiungere la statua della Madonnina. Si trattava di due francesi di 18 e 20 anni, subito fermati dalle forze dell'ordine e denunciati.