Albania, tragedia in vacanza: bimba di 19 mesi muore all'improvviso

26 agosto 2023 a

Dall’Albania è arrivata una drammatica notizia per la comunità di Centobuchi, frazione del comune di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno. La piccola Soleil Andolfi è morta improvvisamente a soli 19 mesi per un malore: si trovava in vacanza in Albania dai nonni paterni, insieme al resto della famiglia. Una tragedia che è avvenuta così in fretta da lasciare tutti senza parole e sulla quale ancora deve essere fatta luce.

Tutto si è verificato nell’arco di pochi giorni: i genitori della bambina erano risultati positivi al Covid durante la vacanza. Successivamente anche la bambina ha iniziato a stare male, ma non è ancora chiaro se avesse contratto anche lei il virus e se la condizione dei genitori abbia influito sull’aggravamento delle sue condizioni. Purtroppo la bambina non si è ripresa, ma ha continuato a peggiorare e nella giornata di venerdì 25 agosto è stata trasportata in ospedale con urgenza.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvarle la vita. Saranno necessarie le analisi e gli esami per stabilire le cause del decesso. La salma della bambina è rientrata in Italia ed è stato celebrato il funerale nella chiesa Regina Pacis. La comunità di Centobuchi è rimasta molto colpita da questa notizia e si è stretta attorno alla famiglia.