Meteo, allarme-Betty: “Diventa uragano”, quando l'Italia verrà travolta

Le condizioni meteo stanno per cambiare radicalmente nel giro di poche ore. Le previsioni sono chiare in questo senso: l’ondata di caldo che sta investendo Italia da giorni sta per essere spazzata via dal ciclone Poppea, che nel Regno Unito è stato ribattezzato “tempesta Betty”. A breve dalle Isole Britanniche il ciclone si sposterà sul Mediterraneo, provocando maltempo e possibili fenomeni estremi, tra grandinate e venti forti.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito ilMeteo.it, c’è il concreto rischio che la “tempesta Betty” si trasformi in un uragano: ciò potrebbe avvenire nei pressi del Mar Ligure, che è diventato caldo come il Golfo del Messico. Di conseguenza esistono tutti i presupposti affinché il ciclone si trasformi in un uragano. Indipendentemente da questa variabile preoccupante, su tutta la penisola è in arrivo il maltempo che comporterà un drastico calo delle temperature.

Da un lato questo sarà un bene, dato che nell’ultima settimana è tornato il grande caldo su gran parte dell’Italia, quasi ai livelli asfissianti dello scorso luglio. Il maltempo colpirà innanzitutto Lombardia e Piemonte, con rovesciamenti sempre più intensi. Da lunedì 28 agosto il ciclone attraversa il Centro-Nord e successivamente colpirà anche le regioni adriatiche centrali. Il grande caldo africano scomparirà, con le temperature che arriveranno ad abbassarsi anche di 15-20 gradi rispetto a quelle degli ultimi giorni.