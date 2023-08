Rimini, volano coltellate per una frase: "Prima lo scontrino, grazie"

27 agosto 2023 a

Un cittadino di origini pakistane che lavora in un fast food di Rimini è ricoverato in gravissime condizioni e in pericolo di vita all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo è rimasto ferito durante un alterco, avvenuto nella serata di ieri con un altro straniero, un albanese, degenerato in accoltellamento. Secondo quanto ricostruito finora, l’aggressore ha chiesto un caffè, ma alla richiesta della vittima di fare prima lo scontrino è seguita una discussione sfociato in un’aggressione e in un fendente a un fianco del lavoratore.

Dopo quanto accaduto, il cliente è scappato, mentre il pakistano è stato soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato prima all’ospedale riminese per poi essere trasferito a Cesena, visto l’aggravarsi della situazione. Indaga la polizia. Bisogna capire, nella dinamica dei fatti, se la richiesta dello scontrino sia la scintilla che ha fatto esplodere la rissa. Tra le ipotesi c'è anche quella che tra i due possa esserci stato uno scontro per altri motivi. Ma al momento l'ipotesi dello "scontrino maledetto" appare la più credibile per questa storia davvero folle.