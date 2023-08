Como, pranzano e non pagano. Calci, pugni e insulti: finisce male

27 agosto 2023 a

Si sono seduti al tavolo in ristorante nel centro di Como, hanno ordinato e mangiato diverse portate, poi non hanno pagato il conto. Quando è arrivata la ricevuta con il conto da 47 euro, una coppia di fidanzati è fuggita via.

A questo punto il titolare del locale, un cinese di 47 anni, ha raggiunto i due clienti e ha chiesto loro di pagare il dovuto dopo il pranzo. La reazione è stata tremenda: calci e pugni al povero ristoratore, fino a quando non è intervenuta la polizia. I due fidanzati sono stati denunciati a piede libero. La tecnica per fuggire è la solita: i due si sono allontanati con la scusa di fumare una sigaretta.

La coppia, composta da un 25enne comasco con precedenti penali e da una 21enne di Vimercate, ha pranzato sena dare sospetti all'interno del locale.Poi la fuga improvvisa. Gli agenti hanno portato la coppia in Questura. I due fidanzati sono stati identificati e poi denunciati a piede libero per insolvenza fraudolenta e lesioni personali. Adesso il ristoratore si trova all'ospedale Sant'Anna, dove sono gli state diagnosticate alcune fratture ed è stato tenuto sotto osservazione per una lieve emorragia cerebrale. Una storia davvero assurda in questa folle estate di scontrini impazziti e fughe dai ristoranti.