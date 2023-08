Maltempo a Roma, tragedia sfiorata: grande paura per l'ex di Uomini e donne

28 agosto 2023 a

Tragedia sfiorata per l'ex dama di Uomini e donne Veronica Ursida. Il maltempo che oggi si è abbattuto sull'Italia con temporali e vento ha creato non pochi disagi ai cittadini. In molti sui social hanno documentato i disastri provocati dal nubifragio, e tra questi c'è anche la Ursida. Quest'ultima ha fatto sapere, sul suo profilo su X, di aver rischiato molto. In particolare, un albero è crollato proprio davanti alla sua macchina, colpendo l'auto che la precedeva, a Ponte Milvio.

"Maltempo brutto brutto e come promesso tutto quello che vedrò che non sarà della mia città lo mostrerò! Ovviamente potete taggarmi se vedete anche voi delle cose che non vanno nella vostra città! - ha scritto l'ex dama del dating show di Canale 5 nelle sue storie -. Ricondividerò con piacere sperando di aiutare un po' a migliorare le cose!". In ogni caso, per fortuna, non è successo nulla di grave: l'albero che è crollato ha rotto il vetro posteriore della macchina che viaggiava prima della sua. Oggi il maltempo ha provocato non pochi danni in diverse città, da Milano a Genova, passando anche per Roma. La tempesta che si è abbattuta sul nostro Paese ha fatto crollare alberi e volare tetti.