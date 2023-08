Anagni, capretta torturata e uccisa a calci: la festa dell'orrore

29 agosto 2023 a

Tra tutti i modi in cui si possono festeggiare i 18 anni, alcuni ragazzi hanno scelto uno dei più stupidi e crudeli. È accaduto ad Anagni, dove un gruppo di ragazzi appartenenti alle “famiglie bene” della zona si sono resi protagonisti di un gesto orribile: per divertirsi hanno preso a calci fino alla morte una capra. Non contenti, hanno pure caricato i video dei social, probabilmente ignorando le conseguenze.

La violenza che hanno commesso non solo è crudele e senza senso, ma è anche un reato: si tratta infatti di maltrattamento di animali. Stando a quanto riporta il Messaggero, la vicenda si è verificata sabato 26 agosto in un agriturismo al confine tra Anagni e Fuggi. I protagonisti di questo tristissimo episodio hanno caricato due video: tra risate, sghignazzi e turpiloqui si vedono i ragazzi prendere una carriola per trasportare una capra davanti a una finestra e poi lanciarla giù.

Non contento, uno dei giovani presenti alla festa si è accanito sull’animale in difeso: lo ha preso a calci fino a quando non lo ha ucciso. Ancora più agghiacciante è il fatto che nessuno dei presenti abbia avuto un minimo di coscienza e abbia fermato questo orrore. Adesso i video sono in mano alle forze dell’ordine, che stanno indagando per maltrattamento di animali.