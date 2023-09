Brandizzo, video-choc al Tg1: "Vi avviso io", le immagini cambiano tutto

05 settembre 2023 a

"Se vi dico 'treno' spostatevi". C'è un video diffuso in esclusiva dal Tg1 delle ore 13.30 che potrebbe chiarire definitivamente le responsabilità della strage di Brandizzo, l'incidente ferroviario in cui la scorsa settimana sono morti cinque operai mentre erano al lavoro sui binari della linea Torino-Milano poco prima di mezzanotte.

Nel filmato si sente una voce che si rivolge agli stessi operai: "Ragazzi se vi dico 'treno' andate da quella parte eh?". È stato girato la sera del 3O agosto, pochi minuti prima della tragedia, ed è stato realizzato con un telefonino. Secondo gli inquirenti, l'autore sarebbe Antonio Massa, il tecnico di RFI che si trovava sul posto insieme agli operai travolti da un convoglio di passaggio e che risulta indagato. Nel video si vedono i dipendenti della ditta che aveva ricevuto l'appalto per i lavori intenti a rimuovere il pietrisco sotto i binari, mentre il giovane Kevin Laganà scherza. Non c'è tensione, non c'è traccia di particolare preoccupazione.

Secondo quanto sta emergendo dalle indagini, la testimone-chiave è una dipendente delle Ferrovie di 25 anni: era presene nella sala di controllo di Chivasso quella sera e ai magistrati che hanno ascoltato le telefonate tra lei e il collega sul posto dell'incidente avrebbe detto per tre volte che "i lavori non dovevano cominciare perché era previsto il passaggio di un treno". La ragazza ieri ha trascorso l'intera giornata in Procura a Ivrea. Non è ancora chiaro se in quel tratto della linea ferroviaria fosse operativo il Cdb, il complesso meccanismo di sensori e circuiti elettrici che segnalano la presenza di rotabili sui binari. O se sia vero che ci sono dei casi in cui gli operai cominciano i lavori in anticipo per evitare alle loro aziende di pagare salatissime penali. In ogni caso, le parole della 25enne così come il video girato pochi minuti prima dello schianto rilanciano con forza il tema della sicurezza sul lavoro, vera e propria emergenza nazionale.