Alatri, guida in diretta social e travolge mamma e due bambini: paura e sdegno

Altra tragedia per le strade italiane. Un uomo di origini magrebine ma residente ad Alatri ha provocato un gravissimo incidente mentre alla guida dell'auto era in diretta su Facebook. A bordo di un'Audi, dovrà rispondere di "tentato omicidio stradale" dopo che con la sua vettura ha invaso l'altra corsia e si è scontrato frontalmente con una Nissan Qasqai. Al suo interno una donna e con a bordo i figli: un bimbo di 10 anni e una bimba di sei, al momento non più in gravi condizioni.

Il dramma è avvenuto nella giornata di domenica 10 settembre lungo la provinciale Santa Cecilia, nella frazione di Tecchiena. Nel video, ora acquisito dai carabinieri della compagnia di Alatri, viene immortalato l'intero tragitto a tutta velocità della berlina e l'impatto terribile contro l'altra vettura. Poi lo schermo si rompe ma la diretta non si ferma e in centinaia ascoltano le grida disperate di una donna che chiede aiuto e il pianto di una bimba.

La piccola, che aveva perso conoscenza, è stata trasferita in elicottero presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dov’è stata stabilizzata e ora e fuori pericolo. La madre e il fratello sono stati invece trasportati al pronto soccorso di Alatri. La posizione dell'automobilista è ora al vaglio della Procura di Frosinone.