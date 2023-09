Roma, turisti travolti e uccisi: test positivo alla cocaina su chi era alla guida

08 settembre 2023 a

Dramma nel dramma. È risultato positivo alla cocaina il conducente di 54 anni, alla guida della Ford Fiesta che, ieri pomeriggio, ha travolto ed ucciso su via Cristoforo Colombo all’altezza con via di Malafede la coppia di turisti irlandesi di 60 e 59 anni. Il narco test, che ha rivelato la positività alla droga di E. C., è stato effettuato all’ospedale Sant’Eugenio. Le vittime, i coniugi Mary e Paul ÒReilly, secondo le testimonianze raccolte dagli agenti della Polizia Roma Capitale del gruppo X Mare avrebbero attraversato di corsa con il rosso nel tentativo di salire su un bus che stava per arrivare alla fermata, sulla corsia opposta.

Sono al vaglio le immagini delle telecamere per confermare la dinamica. L’uomo è indagato per omicidio stradale. Va sottolineato un aspetto anche a garanzia dell'uomo indagato. La positività al test non vuol dire che nel momento dell’incidente fosse sotto effetto della sostanza. Nelle analisi svolte al Sant’Eugenio non vengono indicate le quantità di sostanza trovate. Per questo potrebbero servire analisi di secondo livello che, nel caso, saranno disposte dall’autorità giudiziaria. Il tutto per determinare a quando risale l'assunzione di sostanze stupefacenti. Intanto sono stati deposti alcuni mazzi di fiori nel punto esatto dove sono stati investiti i due turisti.