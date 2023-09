Cagliari, sul cordolo a 100 km/h per evitare il contromano: è strage di ragazzi

10 settembre 2023 a

Una strage, un incidente terrificante con un bilancio che pesantissimo. Siamo a Cagliari, dove poco dopo le 5 del mattino di oggi, domenica 10 settembre, hanno perso la vita quattro giovani, tre ragazzi e una ragazza, le cui generalità non sono ancora state diffuse. Ma le vittime avrebbero tutte tra i 18 e i 20 anni.

A risultare fatale, un terribile incidente avvenuto in via Marconi, in direzione Quartu Sant'Elena. Nello schianto altri due feriti gravi.

I sei ragazzi infatti viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta: con tutta probabilità a causa dell'alta velocità, che sarebbe stata superiore ai 100 chilometri orari, l'auto si sarebbe ribaltata dopo aver colpito un cordolo all'altezza del cavalcavia dell'Asse Mediano. L'auto infatti avrebbe tentato di imboccare una strada contromano: dunque la manovra repentina e il disastro.

La Ford Fiesta si è schiantata contro un muro, senza coinvolgere altri veicoli. I due feriti gravi sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico e all'ospedale Brotzu. Immediato l'intervento sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e della polizia municipale di Cagliari, da subito al lavoro per ricostruire la precisa dinamica dell'incidente e per identificare tutte le vittime.

Immediato il commento di Matteo Salvini, da tempo in prima linea nel tentativo di sensibilizzare e di intervenire per ridurre sciagure simili: "Tragedie terribili e ingiuste che da genitore vorresti non sentire mai. Mi stringo con commozione alle famiglie, unendomi nella preghiera per i quattro ragazzi scomparsi e per le altre due persone che ancora stanno lottando per la vita", ha scritto su Instagram il leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti. "Ci auguriamo che il Parlamento approvi il prima possibile la nostra nuova legge sulla sicurezza stradale. Ridurre i rischi e salvare vite deve essere una priorità per tutti", ha concluso Matteo Salvini.