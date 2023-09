Cagliari, strage all'alba: ecco chi sono i 4 ragazzi morti

10 settembre 2023 a

Avevano tutti tra i 19 e i 24 anni i quattro ragazzi che sono morti nell'incidente stradale avvenuto all'alba di questa mattina a Cagliari. Si tratta di Alessandro Sanna, 19 anni residente ad Assemini, Lavinia Zaher Najibe, 19 anni residente a Selargius, Simone Picci, 20 anni residente a Cagliari e infine Giorgia Banchero, 24 anni residente anche lei a Cagliari. Altri due ragazzi, entrambi 19enni, sono rimasti invece feriti ma non sono in pericolo di vita. Al momento sono ricoverati, uno all'Ospedale Brotzu e l'altro al Policlinico di Monserrato. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il veicolo coinvolto, una Ford Fiesta con 6 ragazzi a bordo, percorresse il viale Marconi verso Quartu quando, per cause in fase di accertamento avrebbe colpito prima un marciapiede, poi un pilastro a bordo strada, ribaltandosi.

Esattamente 7 anni fa, il 17 settembre del 2016, sulla stessa strada, viale Marconi, ma qualche chilometro più avanti all'altezza di Is Pontis Paris, è avvenuto un incidente tragicamente simile a quello di questa mattina. In quel caso vennero spezzate le vite di tre ragazzi di 17, 21 e 26 anni. Viale Marconi collega direttamente Cagliari con la vicinissima Quartu Sant'Elena, ma da qualche anno è percorribile in un unico senso di marcia, quello in direzione Cagliari. Da sempre è considerata fra le strade più pericolose in assoluto della Sardegna.

In ogni caso è pesantissimo il bilancio delle vittime di incidenti stradali nei fine settimana estivi. Nel periodo compreso tra giugno e inizio settembre, a perdere la vita sulle strade italiane sono state 420 persone. Lo riporta l'Asaps, l'osservatorio della sicurezza stradale. Tra le vittime anche due bambini d'età inferiore ai 10 anni. Soltanto nel primo fine settimana di settembre, l’Osservatorio Asaps ha registrato 27 decessi. Di questi, sono stati 8 gli automobilisti deceduti, 17 i motociclisti e 2 ciclisti.