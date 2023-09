Frecce Tricolori, com'è morta la bambina di 5 anni: famiglia sotto-choc

16 settembre 2023 a

La famiglia della bambina di 5 anni che è morta a causa dello schianto di un aereo delle Frecce Tricolori è ancora sotto choc. In particolare il padre viene descritto come molto provato: “Continua a pensare alla bambina, ha detto solo che ha sentito un grosso rumore, di più non ha aggiunto”, ha dichiarato Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute di Torino. I genitori hanno praticamente visto la figlia morire tra le fiamme: stavano cercando di soccorrerla quando l’auto ha preso fuoco.

"Colpa di uno stormo di uccelli": Frecce Tricolori, cosa emerge sullo schianto

La macchina era stata ribaltata dall’esplosione dell’aereo: i genitori erano riusciti ad uscire con leggere ferite e ustioni e avevano portato in salvo il figlio di 9 anni, ma mentre cercavano di soccorrere la minore si è verificata la tragedia. Per quanto concerne l’aereo, il pilota durante il volo avrebbe comunicato al capo squadra di avere un problema al motore: in seguito ha perso il controllo e ha azionato il dispositivo che gli ha permesso di lanciarsi con il paracadute prima dello schianto.

Aereo delle Frecce Tricolori si schianta: incidente-choc, morta una bambina di 5 anni | Video

“Sono in corso gli accertamenti - ha dichiarato Gabriella Viglione, a capo della Procura di Ivrea - che sono complessi, lunghi. In questo momento non si può dire molto, stiamo facendo ancora tutti i rilievi. Le forze dell'ordine sono tutte intervenute. Bisogna ancora raccogliere vari pezzi dell'aereo e i reperti dell'auto. Al momento non si può dire molto altro, è tutto in corso di accertamento. L’auto stava transitando, le notizie che stanno arrivando dagli ospedali sono rassicuranti ma purtroppo la bimba è deceduta".