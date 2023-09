Frecce Tricolori, la vergogna degli anti-italiani: fango e insulti contro la Patria

18 settembre 2023 a

La tragedia di Torino, con un mezzo delle Frecce Tricolori che è andato a schiantarsi al suolo provocando la morte di una bambina di 5 anni, ha scatenato i soliti odiatori antipatriottici, che subito dopo l'incidente hanno messo nel mirino un corpo militare di alta professionalità. "Colpire le Frecce, chiederne la soppressione, significa colpire in pieno l’idea stessa di Patria", scrive Corrado Ocone su Libero. Facendo poi anche dei nomi: "Dal rapper Frankie hi-nrg mc, che è scaduto anche nella volgarità, al solito Tomaso Montanari, che, per far capire bene il senso del suo messaggio, alla richiesta di soppressione delle Frecce ha aggiunto quella delle parate militari".

