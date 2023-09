Ultima Generazione, l'eroe che zittisce gli attivisti: "Levatevi dai c***, vado a lavoro"

20 settembre 2023 a

Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione sono l’incubo dei cittadini. Intorno alle 8 di mercoledì 20 settembre si sono resi protagonisti di un blitz: in sei si sono seduti sull’asfalto, legandosi tra loro con una catena, e hanno bloccato viale Fulvio Testi a Milano. Le forze dell’ordine sono arrivate poco dopo per assicurarsi che la situazione non degenerasse, vista la rabbia degli automobilisti.

Persino degli studenti, più o meno coetanei degli attivisti, non hanno avuto alcuna comprensione nei loro confronti: “Ma levatevi dai cogli*** - ha gridato qualcuno - c’è tanta gente che deve andare a lavorare”. Di male parole gli attivisti ne hanno prese in quantità industriali, ma non si sono mossi da terra fino a quando non hanno deciso di far passare un’ambulanza che era rimasta bloccata nel traffico. Le forze dell’ordine ha poi impedito ai sei attivisti di tornare a occupare la carreggiata e hanno proceduto a rimuovere con le tenaglie la catena che li teneva legati.

“Eco-imbecilli - ha tuonato Matteo Salvini, che ha rilanciato anche il video in cui alcuni cittadini insultano gli attivisti - bloccano Viale Fulvio Testi a Milano. Questi idioti danneggiano lavoratori, studenti e ambiente, creando traffico e caos: portateli via di peso e accompagnateli dove è giusto che stiano: in galera".