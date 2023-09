Fermo, si sdraia in bermuda e ciabatte in Statale: tragedia sfiorata

21 settembre 2023 a

Tragedia sfiorata ieri sulla Statale Adriatica, a Fermo: un uomo si è sdraiato per terra all'altezza dell'incrocio per San Marco alle Paludi con braccia raccolte dietro la testa e gambe incrociate. Sarebbe successo intorno alle 22 e 30, come si legge sul Corriere Adriatico. Di fronte a questa scena surreale, gli automobilisti non riuscivano a credere ai loro occhi. L'uomo indossava ciabatte, bermuda, maglietta e cappellino. Pare si sia sdraiato sull’asfalto tra le due corsie come se si trovasse nel letto di casa sua, pronto per fare un riposino.

Per fortuna, comunque, non è successo nulla di grave. Nessuno degli automobilisti di passaggio lo ha investito, anzi: qualcuno si è anche fermato temendo che si fosse addormentato o che addirittura fosse morto. La bravata, insomma, sarebbe potuta sfociare in una tragedia se non fosse stato per la prontezza degli automobilisti, che in quei momenti concitati sono riusciti a non centrarlo, e per l'intervento tempestivo dei carabinieri. Questi ultimi, chiamati per liberare la carreggiata, hanno fatto alzare l'uomo per allontanarlo dalla SS16, così da far riprendere il regolare traffico serale ed evitare incidenti. Al momento non è ancora chiaro il motivo del folle gesto, che non ha provocato danni ma solo tanta paura e lunghe code.