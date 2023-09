"Chi l'ha visto?": il video virale del finto suicida smascherato, come reagisce

21 settembre 2023 a

Tutti pensavano fosse morto suicida e invece Adamo Guerra è vivissimo. Scomparso da dieci anni, il cittadino di Imola si trova ora in Grecia. A ritrovarlo la trasmissione di Rai 3, Chi l'ha Visto, a cui però si è negato. A raccontare la storia nella puntata di mercoledì 20 settembre è stata l'ex moglie Raffaella Borghi. Nel lontano 2013 l'uomo lasciò lettere di addio ai genitori e all'ex moglie. Qui palesava la volontà di farla finita.



Poi la svolta nel febbraio 2022. Da anni la donna aveva fatto domanda per il divorzio ma la pratica non andava avanti. Il motivo? L’avvocato aveva scoperto che l’uomo era ancora vivo. Così un inviato di Federica Sciarelli si è recato in Grecia ritrovando Adamo che però non ha voluto sapere di vedere la sua famiglia. "Facciamo che non mi avete trovato e finisce qui", ha risposto Guerra alle domande del giornalista. La donna, sconvolta, non ha potuto che commentare: "Non è un umano. Non è un uomo. Non è un padre".

Francesco Paolo Del Re lo ha trovato a Patrasso. Guerra ha confermato di essere lui, ma non ha intenzione di rivedere né moglie né figlie: "Facciamo che non mi avete mai trovato e finisce qui". Parole forti che hanno sconvolto la stessa conduttrice.