Chi l'ha visto al telefono con la madre, le parole in sottofondo di Impagnatiello

Alessandro Impagnatiello ha confessato l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano e del bambino che portava in grembo. Eppure un dubbio rimane: ha agito da solo? Per questo negli ultimi giorni non si fa che parlare del ruolo della madre Sabrina, intervistata a La Vita in Diretta e anche lei distrutta dal dolore. Ma, oltre a Rai 1, anche Rai 3 ha provato a contattare la donna. È accaduto a Chi l'ha visto quando ancora Giulia era solo una ragazza scomparsa. Veronica Briganti, inviata di Federica Sciarelli, riesce tramite il cellulare della mamma di Giulia a contattare Sabrina. La donna è stravolta: "Non sei Loredana?", chiede mentre la giornalista rivela la sua identità.

"Ci hanno fermato già i giornalisti, purtroppo Alessandro non può rilasciare interviste", spiega Sabrina con la voce rotta. "Ma se lui è preoccupato per Giulia...". Una frase che scatena subito la rabbia della donna: "No, non è che 'se lui...', non offenda, il 'se' lo deve levare, non si permetta. Veda, ci hanno detto: 'i giornalisti scrivono una cosa, poi...'. Non si permetta di dire cose che non deve dire".

A quel punto Briganti cerca di riportare la situazione alla calma: "Allora vuole fare un appello?". "Io voglio che Giulia ritorni, io, Alessandro, tutti quanti... un appello - prosegue gridando e piangendo -. Ma lei sta scherzando? Lei non si deve permettere. Giulia deve tornare. Tutto deve tornare come prima". Poi Sabrina sembra parlare con qualcuno che si trova vicino a lei e, mentre la giornalista registra, si sente: "No non devi parlare, sto parlando con la signora". Poco dopo si capisce che assieme a Sabrina c'è il figlio Alessandro. È lui a cercare di far buttare giù la telefonata alla madre che ancora gli risponde: "Aspetta un attimo". E infatti di sottofondo si sente una voce, quella che sarebbe di Impagnatiello. "Aspetta Ale, un secondo", dice a quel punto spazientita la donna. Ma non finisce qui, perché Sabrina è costretta a tagliare corto: "Niente, devo per forza chiudere, mi scusi, mi creda, non si offenda".