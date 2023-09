"Chi l'ha visto?", annuncia il suicidio: 10 anni dopo lo beccano vivo in Grecia

21 settembre 2023 a

Annuncia il suicidio alla famiglia e sparisce nel nulla. Dopo 10 anni, Chi l'ha visto? ha svelato l'amara verità: "È vivo, si trova in Grecia". No, non è un film. È la storia di Adamo, sposato per 15 anni con Raffaella, con cui ha avuto due figlie, prima di separarsi. Nel 2013 scrisse una lettera ai genitori per annunciare che l'avrebbe fatta finita e nessuno ha più avuto sue notizie. "Ciao mamma e papà, non avrei mai voluto farvi del male, ma purtroppo è andata sempre male e adesso è arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno quest'ultimo passo, per risparmiarvi almeno il dolore del funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo e restano ancora alcuni anni difficili". Per anni tutti l'hanno creduto morto. Ma la realtà era ben diversa.

L'uomo era scomparso a luglio del 2013, allontanandosi su un suv nero. I carabinieri, qualche giorno dopo, avevano contattato Raffaella per comunicarle il ritrovamento delle lettere, indirizzate a lei e ai suoi genitori. "Ho pensato avesse un debito", il commento dell'ex moglie. Gli inquirenti avevano poi scoperto che si era imbarcato da Ancona su una nave per Patrasso. "Credevo si fosse buttato giù", ha detto ancora la donna. Perse le tracce di Adamo, la Procura di Bologna archiviò il caso. "Io non mi arrendevo all'idea che Adamo fosse morto, a volte mi convincevo di questo. Anche i carabinieri mi dicevano di andare avanti. Ma non credevo che un papà fosse in grado di andarsene", ha spiega Raffaella.

Nel 2022, cambia tutto. "L'avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso, ma è vivo, ha fatto richiesta a febbraio 2022 all'Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia". Il programma Rai Chi l'ha visto? l'ha trovato e ha confermato che è vivo. "Vi ringrazio perché senza di voi non avrei avuto questa conferma. Dieci anni sono tanti, la testa è sempre lì perché hai sempre una speranza. Quando ti chiamano che scompare una persona, si entra dentro un tunnel di cui non si vede la fine. Per me non è un uomo e non è un padre", ha concluso Raffaella.