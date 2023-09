Rosignano, due turisti affogati: la morte atroce di due ungheresi

23 settembre 2023 a

Tragedia a Rosignano in provincia di Livorno: due turisti ungheresi di 46 e 48 anni si sono tuffati in acqua nonostante il mare mosso. Purtroppo, però, dopo una breve nuotata, la corrente li ha trascinati al largo, fino a inghiottirli. Purtroppo per loro non c'è stato nulla da fare, alla fine sono morti per annegamento.

Ad assistere alla scena i familiari, che erano sulla spiaggia e che purtroppo non hanno potuto fare altro se non gridare e chiedere aiuto. Sul posto, poi, sono intervenuti il 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la capitaneria di porto. Le condizioni del mare erano così critiche che hanno reso complesse anche le operazioni di soccorso. Alla fine, però, i corpi sono stati recuperati. E il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Nel frattempo, sarebbero ancora in corso degli accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita dei due uomini.

Stando a quanto appreso dall'Ansa, la capitaneria di porto di Livorno avrebbe ricevuto una prima segnalazione sulle due persone in difficoltà intorno alle 13.25 di oggi. La moglie di uno dei due sarebbe stata la prima persona a dare l'allarme. A quel punto, è stata subito inviata in zona una squadra di sommozzatori dei Vigili del fuoco e la motovedetta della capitaneria. Alle 13.35 uno dei due bagnanti in difficoltà è stato recuperato già privo di sensi e riportato a riva, dove il personale del 118 ha tentato di rianimarlo per oltre 20 minuti prima di doverne dichiarare il decesso. Il secondo bagnante risultava disperso. Per questo, alle 13.45, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco di Arezzo. Mezz'ora più tardi è stato poi avvistato dai sommozzatori, che lo hanno recuperano e portato a terra intorno alle 14.40. Anche per lui, nonostante tutti i tentativi di rianimazione, non c'è stato niente da fare.