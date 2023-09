Investita mentre attraversa sulle strisce: 68enne muore nel Milanese

22 settembre 2023 a

Ennesimo incidente mortale a Milano. Una donna di 68 anni è stata travolta e uccisa alle prime ore del mattino di oggi, venerdì 22 settembre. La signora è stata investita da un'auto, mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il tragico incidente è avvenuto sulla strada provinciale 30 a Vermezzo con Zelo, nel Milanese. Il terribile schianto si è verificato alle 6:47 in via Piave, nella cittadina dell'hinterland milanese. E, secondo le primissime ricostruzioni, la donna sarebbe morta sul colpo.

La donna, secondo quanto riferito dagli operatori del 118 intervenuti sul posto, è deceduta dopo il violento impatto contro l'auto. Il guidatore della vettura è subito sceso a prestare soccorso alla 68enne, ma per la signora non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica del tragico incidente, adesso, indagano i carabinieri di Abbiategrasso.

Come riporta Il Giorno, si tratta dell’ennesimo fatto di sangue che vede vittima un pedone. Soltanto nella città di Milano da gennaio a oggi sono morte otto persone. Oltre a cinque ciclisti uccisi. L'ultimo caso riguarda un'altra donna, anche lei rimasta coinvolta in un incidente stradale nel capoluogo lombardo. Anche se la dinamica non è paragonabile a quella di Vermezzo con Zelo, in quanto la recente vittima di Milano è stata colpita da un furgone della nettezza urbana.