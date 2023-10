Roma, il Golf Club della Ryder Cup va a fuoco: fiamme all'interno della struttura

05 ottobre 2023 a

Nuovo incendio alle porte di Roma. Le fiamme divampano in una struttura di 120 mq, all'interno del Golf Club Marco Simone di Guidonia. L'area era stata allestita e utilizzata fino a domenica scorsa come tribuna per il Ryder Cup, torneo internazionale di golf. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato, ma al momento rimangono ancora ignote le cause. Sabato scorso gli agenti della Digos e del Distretto di polizia di San Basilio avevano sventato un blitz degli ambientalisti per cui sono stati denunciati 9 attivisti appartenenti al movimento 'Berta Caceres'.

Intanto l'attenzione resta alta, con la colonna di fumo che si è levata dalla zona del rogo e ha creato forti rallentamenti sul Gra. Per fortuna non si registrano feriti, ma agli abitanti del posto, come riportano anche numerosi profili facebook dei comitati di zona, è stato consigliato di chiudere le finestre. L'intervento dei vigili del fuoco è in corso dalle 17.25 per spegnere il rogo divampato nel pavilion, una struttura di tre piani. Al lavoro cinque squadre.

Nei giorni scorsi, come anticipato, è stata sventata una dimostrazione degli eco-attivisti. Questi ultimi erano pronti a esporre alcuni striscioni che riportavano frasi di contestazione a questo sport: da "golfista ecoterrorista" a "il vostro lusso ci lascia a secco". A riguardo si era pronunciato anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Esprimo la più sincera gratitudine alla Questura di Roma che, con capacità e tempismo, ha posto in essere tutte le misure atte a tutelare l'ordine pubblico e a preservare la regolarità della manifestazione, che sta offrendo nel Mondo il volto migliore del movimento e del nostro Paese grazie alla bellezza del golf".