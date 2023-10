Maurizio Ponzo e sua moglie muoiono in un incidente: centrati da un'auto

11 ottobre 2023 a

Una famiglia è stata letteralmente distrutta da un tragico incidente stradale. L'episodio, avvenuto la sera di mercoledì 10 ottobre a Palestrina, in provincia di Roma, è costato la vita a Maurizio Ponzo, chef 38enne che lavorava in un ristorante di Zagarolo. In macchina c'era anche sua moglie, Alessandra Corradi, morta insieme al marito e i due figli di 5 e 10 anni rimasti feriti gravemente. La loro Renault è stata centrata da un'Audi che ha invaso la corsia opposta. Lo schianto è avvenuto intorno alle 22.30 e sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, polizia stradale e 118. Ma la dinamica dell'incidenti lascia ancora molte ombre.

I due coniugi sono morti sul colpo, mentre i minori, insieme agli occupanti dell'altro veicolo, sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli, al Bambino Gesù e al Policlinico Tor Vergata. Le due vetture sono state poste sotto sequestro e sono stati disposti gli esami tossicologici. Al momento, le salme sono a disposizione dei magistrati che hanno disposto l'autopsia. I due occupanti dell'Audi A6, trasferiti all'ospedale di Tor Vergata, non sono in pericolo di vita.

Come riporta Repubblica, tutta la comunità di Palestrina piange la scomparsa dei genitori dei due piccoli bambini. “Due persone fantastiche, tranquille. Una bellissima famiglia. Non si può credere a quanto accaduto”. Un dolore enorme, quello di una città intera. E ora in tanti attendono l’esito delle indagini dei carabinieri per fare luce su quanto accaduto.