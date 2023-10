Mario Giuliacci, "pattern invernale": meteo, in Italia subito una brutta sorpresa

13 ottobre 2023 a

Secondo i modelli-meteo, il grande caldo di ottobre starebbe per lasciarci. Insomma, un'estate che si è allungata tanto, tantissimo, in modo imprevedibile. L'autunno, per ora, latita. E poi, cosa accadrà?

A provare a rispondere al quesito è Mario Giuliacci, sul suo sito personale, dove premette che è davvero difficile chiamare "autunno" l'ultimo mese e mezzo. Sembra infatti più una seconda metà d'estate e "di autunnale c'è stato molto poco".

Dunque, fari puntati sulle tendenze meteo a medio e lungo termine, che suggeriscono l'incombere di una fase più fredda della media. "Finalmente, permetteteci di dirlo, dopo settimane di anomalia barica davvero ingente, la stagione autunnale comincia a far parlare di sé. In realtà, in una prima fase il pattern meteo è addirittura quasi invernale. Una discesa di aria fredda piuttosto intensa invaderà l'intera Europa, ma sul bacino del Mediterraneo potrebbe semplicemente richiamare aria più umida sciroccale", spiega Giuliacci riferendosi alla seconda metà di ottobre, quella in cui dovremmo entrare da lunedì, il giorno dei primi e verticali crolli termici.

Clicca qui per accedere al sito di Mario Giuliacci e leggere tutti gli ultimi bollettini-meteo

Non solo temperature in picchiata, ma anche precipitazioni piuttosto generose. Infine, le prime ipotesi suggerite dai modelli per quel che riguarda il mese di novembre, statisticamente il mese più piovoso dell'anno in Italia. Dunque, Giuliacci per novembre scommette sull'autunno, "ovvero ci aspettiamo che la pressione cali gradualmente e le correnti siano via via più meridionali, ma al tempo stesso l'alta pressione potrebbe essere ancora piuttosto invadente. Insomma una situazione di borderline, tutta da monitorare con il passare degli eventi", conclude Mario Giuliacci il suo bollettino meteorologico.