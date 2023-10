Mario Giuliacci, addio-estate nel peggiore dei modi: meteo, data e sentenza

10 ottobre 2023 a

Saranno gli ultimi giorni di "caldo anomalo" in Italia, a breve l'estate finisce davvero e l'autunno farà il suo ingresso. È questa la previsione del colonnello Mario Giuliacci che sul suo sito di previsioni del tempo annuncia che "il prossimo weekend si prospetta interessante perché cambierà lo scenario a livello europeo e avremo delle conseguenze anche in Italia". Insomma, prosegue l'esperto, "dopo la lunghissima fase di caldo anomalo che ci sta continuando ad accompagnare in questi giorni, il vasto promontorio alto pressorio inizierà a perdere la sua forza. Essendo nella stagione autunnale è normale che l’anticiclone si indebolisca e avere tuttora massime superiori ai 30 gradi è una importante anomalia", osserva.

Tutto cambia dunque nel prossimo weekend. "A partire dalla giornata di sabato 14 ottobre correnti atlantiche inizieranno a ridurre la vasta area di alta pressione di origine sub-tropicale. Ci aspettano le prime piogge sulle Alpi e in Liguria e un aumento della nuvolosità sulle regioni del Centro-Nord. A Sud e sulle due Isole Maggiori avremo ancora stabilità e temperature estive". Domenica 15 ottobre, poi, "avremo leggere precipitazioni in Liguria mentre piogge più intense interesseranno il Friuli-Venezia Giulia. Le temperature si abbasseranno ma rimarranno ancora leggermente sopra le medie del periodo".

Per un "cambiamento più deciso" dovremo aspettare la "notte tra domenica 15 e lunedì 16" e i "primi giorni della prossima settimana". Allora "una vasta perturbazione scenderà dal Nord Europa e potrebbe dirigersi verso il bacino del Mediterraneo", conclude Mario Giuliacci. Quindi "potremmo avere piogge e temporali prima sulle regioni settentrionali della nostra penisola e a seguire andranno a colpire il Centro Italia". L'estate è agli sgoccioli.