Mario Giuliacci, "non si vede una via d'uscita": meteo, perché ottobre spaventa

Importanti novità dal fronte-meteo, secondo quanto anticipa sul suo sito il colonnello Mario Giuliacci. "Sta per arrivare una condizione meteo veramente eccezionale per l'Italia", premette parlando di un "pattern veramente anomalo", in cui si mischia assenza di pioggia e un caldo anomalo. "Ma questo è nulla, perché nei prossimi giorni si verificherà qualcosa di assurdo", aggiunge.

Di cosa si tratti è presto detto: "Stiamo parlando di un nuovo anticiclone africano particolarmente persistente, che porterà un'impennata termica davvero ragguardevole. Già i valori termici risultano ben al di sopra delle medie. Ma andranno ancora più verso l'alto a cominciare dal weekend. In particolare, le giornate di domenica 8 e lunedì 9 potrebbero battere dei record". L'estate insomma sembra non essere ancora finita: il meteo, ad ottobre, colpisce per la sua eccezionalità.

Meteo, la follia di domenica 8 ottobre: ecco quali saranno le temperature

Ma c'è una via d'uscita? "Per ora non si vedono grossi scossoni", aggiunge Giuliacci, "sempre sole a oltranza". La pioggia e le perturbazioni continuano a latitare: almeno fino al 15 ottobre il pattern-meteo non varierà. E la condizione è oggettivamente eccezionale.