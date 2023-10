A12, la terrificante morte di Luigi: travolto da un'Audi, "ecco dove doveva essere"

13 ottobre 2023 a

È morto investito al km 57 dell'autostrada A12 Genova-Sestri Levante Luigi Bernardini. Il 76enne era un operaio con mansioni di guardiano. Proprio nella serata di giovedì 12 ottobre stava prestando servizio per una ditta appaltatrice della società concessionaria Salt, quando è stato travolto da un'Audi. L'incidente è accaduto nei pressi di Deiva Marina, nel tratto di autostrada in direzione Genova. L'investitore, ancora sconvolto per l'accaduto, è stato portato all'ospedale di Lavagna dove sarà interrogato dalla polizia stradale di Brugnato. Per capire l'esatta dinamica ed effettuare i rilievi del caso, la società che gestisce l'autostrada ha chiuso il tratto per oltre un'ora con uscita obbligatoria a Deiva Marina.

Stando alle prime indiscrezioni l'uomo lavorava in regola e in primavera aveva superato le necessarie visite mediche, superando i corsi per la sicurezza. L'autista dell'Audi avrebbe riferito che il corpo di Bernardini era già a terra quando lo ha colpito. Luigi lascia moglie e due figli. Nel frattempo le sigle sindacali non nascondono indignazione per l'accaduto.

"È di una gravità indescrivibile anche per chi, come noi, ogni giorno si trova a dover combattere una guerra ad armi impari contro un nemico che si chiama profitto", scrivono Cgil e Uil in una nota congiunta sollecitando a "individuare le responsabilità di una tragedia che va ad alimentare, ancora una volta, la platea delle lavoratrici e dei lavoratori morti sul lavoro". Per il sindacato "è inaccettabile che un uomo di 76 anni fosse ancora in servizio presso un cantiere autostradale con il compito di rimuovere la segnaletica. Una rete di protezione istituzionale e sociale ha evidentemente fallito e le domande che il sindacato si pone sono tante. Le regole ci sono e vanno applicate". E per Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria, "quell'uomo, alla sua età, doveva essere da tempo a godersi la pensione, la sua famiglia e, se li aveva, i nipotini".