Valle d'Aosta, traffico in tilt nel Frejus: cosa sta succedendo

29 agosto 2023

Traffico paralizzato in Valle d'Aosta per colpa della frana avvenuta due giorni fa in territorio francese. Il crollo ha reso necessaria la chiusura della galleria del Frejus ai camion oltre che l’interruzione dei collegamenti ferroviari tra Italia e Francia. Ora sia i mezzi pesanti che quelli ordinari hanno come unico "sfogo" disponibile il tunnel del Monte Bianco. Per questo il flusso di traffico si è riversato ora in Valle d’Aosta intasando le strade.

Nel pomeriggio Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che l’attesa per passare in Francia, a Courmayeur, era di circa tre ore, scese a due in serata. Situazione identica anche sul versante francese, dove l’attesa per attraversare il tunnel è di un’ora e 45 minuti. La società che gestisce le autostrade francesi ha consigliato a chi deve raggiungere l’Italia di passare dal valico di Ventimiglia.

Il tunnel del Monte Bianco, tra l'altro, dovrebbe chiudere per lavori dal 4 settembre fino a metà dicembre. Tuttavia, se il traforo del Fréjus non dovesse riaprire ai mezzi pesanti entro lunedì prossimo, è probabile che venga preso in considerazione il rinvio della chiusura del Bianco. Lo ha detto alla France Presse la segretaria generale della prefettura della Savoia, Laurence Tur, durante una conferenza stampa a Modane.