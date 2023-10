A1, il tir trasporta carta? Un terrificante incendio: panico in carreggiata

13 ottobre 2023 a

a

a

Inferno sulla A1 Milano-Napoli: un incendio ha mandato il tilt il traffico tra Chiusi e Fabro in direzione Roma. È successo poco prima della 18 e 30 di ieri, giovedì 12 ottobre. A prendere fuoco sarebbe stato un camion che trasportava carta: subito dopo si è scatenato il panico tra gli automobilisti. E il tratto autostradale è stato chiuso temporaneamente all’altezza del km 410. Il risultato, di conseguenza, è stata una coda di oltre 5 chilometri. Sul posto sono subito intervenuti i pompieri del distaccamento di Montepulciano, che hanno lavorato per diverse ore per spegnere le fiamme che avvolgevano il mezzo pesante.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati poi anche gli agenti della polizia stradale per assicurare il controllo del traffico, oltre ai mezzi di soccorso e al personale di Autostrade per l’Italia, i quali hanno lavorato insieme per gestire la situazione. Anche perché le fiamme a un certo punto hanno colpito anche la vegetazione circostante, che ha subìto non pochi danni. Il tratto autostradale sulla A1 è stato riaperto dopo le 19, consentendo la ripresa del traffico. Nel frattempo, però, sono proseguite le operazioni di rimozione del mezzo pesante. Per questo il traffico è stato deviato in uscita alla stazione di Chiusi, da dove è stato consentito di rientrare in autostrada in direzione Roma.