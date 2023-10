Belluno, tragedia sulla SP1: cervo salta nella cabina del tir, schianto mortale

18 ottobre 2023 a

a

a

Nel Bellunese si è verificato un incidente mortale la cui tragica dinamica ha dell'incredibile. Lo schianto è avvenuto intorno alle 7.10 della mattinata di oggi, mercoledì 18 ottobre, a Marziai, lungo la SP1, nel territorio del comune di Quero Vas. Un camion, che viaggiava verso Belluno, si è rovesciato fuori strada. A causare il terribile scontro stradale è stato un cervo: l'animale è finito addirittura all'interno della cabina di guida del Tir, impedendo quindi al conducente di mettersi in salvo. Nello schianto ha perso la vita l'autista del mezzo pesante, oltre che lo stesso l'animale.

Secondo quanto si apprende, la vittima è Manuel Favaro, un uomo di 35enne nato a Treviso ma residente a Salzano, in provincia di Venezia, dopo aver abitato a Scandolara (Zero Branco, Treviso). Da qualche anno conviveva con la compagna e la figlia piccola. Lavorava per la Vecchiato Trasporti di Preganziol. L'incidente ha visto il coinvolgimento parziale anche di un vettura, il cui autista è rimasto fortunatamente illeso.

Il tir trasporta tonnellate di carta? A1, il rogo è terrificante: panico in carreggiata

I vigili del fuoco, arrivati da Feltre e Belluno con l’autogrù, hanno messo subito in sicurezza il mezzo. Purtroppo, nonostante i soccorsi, i sanitari del Suem intervenuti con un’ambulanza e l’elisoccorso, hanno solo potuto constatare la morte dell’autista. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro.