Meteo, la tempesta Babet: dove colpisce la prima "bomba" dell'autunno

18 ottobre 2023 a

La tempesta Babet in arrivo in Scozia sarà causa di un'allerta meteo anche in Italia, dove dovremo aspettarci piogge e venti forti. In Gran Bretagna potrebbero addirittura esserci gravi inondazioni in grado di "mettere a rischio la vita delle persone", come riportato dalla Bbc. Allerta gialla, infine, pure in Irlanda del Nord. Questa tempesta è attesa tra giovedì e venerdì. Già domani, giovedì 19 ottobre, la Protezione civile Fvg ha diramato un'allerta meteo per tutta la giornata, dalle ore 6 fino alla mezzanotte, per l'avvicinamento di una depressione atlantica che porterà piogge e vento forte sulla Regione.

Per quanto riguarda il caso specifico dell'Italia, la prima "bomba" meteorologica della stagione autunnale dovrebbe interessare soprattutto le regioni settentrionali, in particolare Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna e Toscana. Queste le aree probabilmente più esposte ai fenomeni intensi. Ma non sono esclusi temporali anche nelle zone più a sud.

Dopo venerdì, la giornata peggiore per il maltempo dovrebbe essere sabato, quando verrà coinvolto anche il Sud. Forti piogge potrebbero bagnare Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, invece, i valori attesi sono diversi al Nord e al Sud. Nel primo caso le regioni saranno colpite da nubifragi, vento e freddo; nel secondo caso invece il Mezzogiorno dovrà fare i conti con un’ondata di caldo anomala per il periodo. Nonostante le temperature, però, non sono esclusi temporali.