Mario Giuliacci, un weekend da incubo sull'Italia: chi sarà investito dalle piogge

Roberto Tortora 17 ottobre 2023 a

a

a

Via il costume, su il giubbotto. Era ora? Per molti sì, per altri, soprattutto i nostalgici dell’estate, decisamente no. Parafrasando uno degli slogan più famosi de “Il Trono di Spade”, potremmo dire che “l’autunno sta arrivando!”. Secondo quanto si apprende sul sito meteogiuliacci.it , infatti, è in arrivo un ciclone freddo di origine atlantica che porterà temporali e venti forti, previsti per il prossimo fine settimana, quello del 21-22 ottobre.



Le prime avvisaglie ci saranno già nelle giornate di giovedì e venerdì, quando prenderà vita un nuovo fronte freddo che piomberà sul Mediterraneo e porterà alla formazione di un ciclone sul mar Ligure, il quale verrà alimentato da correnti d’aria meridionali umide e intense e causerà fenomeni di rilievo. Questa configurazione creerà, inevitabilmente, precipitazioni abbondanti, forti venti e un abbassamento delle temperature soprattutto nelle massime. Non è un pattern isolato, ma un trend che investirà tutta l’Europa, al momento ancora sotto il tiepido effetto di una bella stagione che ha tardato a far perdere le proprie tracce.

Bombe d'acqua e freddo polare: meteo, ecco dove finisce l'estate (tra poche ore)



Dopo una settimana di abbassamento delle temperature, l’allerta massima ci sarà poi nella giornata di sabato 26 ottobre e bisognerà stare attenti nelle regioni del Nord e quelle tirreniche. Perché? Forti piogge se non, addirittura, autentici nubifragi. Le regioni maggiormente a rischio sono il Friuli Venezia Giulia e la Campania. Dopo 24 ore, domenica 27 ottobre, il maltempo imperverserà sulle Alpi, sulla Lombardia e giù fino a Toscana, Lazio e Sardegna, oltre alla già citata Campania. Venti molto forti saliranno dai quadranti meridionali, l’autunno in tutte le sue sfaccettature insomma. Chi ha necessità di fare il cambio di stagione nel proprio armadio è bene che si premunisca e faccia in fretta, a breve avrà bisogno di coprirsi. La pacchia è finita.