Meteo, rischio nubifragi e drastico peggioramento: giovedì 18 ottobre, dove si rischia

Ormai da qualche giorno la cosiddetta "ottobrata" è soltanto un ricordo, già quasi lontano: temperature in picchiata e sole che tentenna. E le ultime previsioni meteo confermano lo scenario. Anzi, lo rivedono al ribasso in modo piuttosto netto. Si parla di domani, mercoledì 18 ottobre: i modelli previsionali infatti indicano ormai con assoluta certezza una forte ondata di maltempo.

Il bollettino diffuso dalla Protezione civile dirama un avviso di allerta gialla: sulle regioni del Centro Nord sono in arrivo forti temporali. Nel dettaglio, il sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile ha stabilito l'allerta gialla per Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Dunque allerta meteo sempre di livello giallo e sempre per la Toscana per il rischio idrogeologico.

Allarme per il ciclone Medusa: meteo, chi sta per essere travolto dai temporali

Sull'Italia, o meglio sulle regioni settentrionali, sta per abbattersi quello che è già stato battezzato "ciclone Medusa", che scatenerà la sua potenza sullo Stivale. Forti piogge e temporali sono previsti fino alle Marche settentrionali. E ancora, il rischio-nubifragi che potrebbero abbattersi con particolare potenza sulla Liguria di Levante. Al Sud, invece, meteo più stabile, ma anche nel Mezzogiorno il sole lascerà spazio alle nuvole a riempire il cielo. Questo soltanto per limitarsi alle prossime ore: le previsioni meteo, infatti, indicano un ulteriore e brusco peggioramento per venerdì.