Mario Giuliacci, clamoroso: "Torna il grande caldo a ottobre", ecco quando

Le previsioni meteo per la fine di questo strano ottobre riservano ancora delle sorprese. Di quelle clamorose. Ci sarà infatti spazio per una nuova fiammata di caldo estivo ma anche per i primi assaggi di freddo vero. Insomma, come spiega il colonnello Mario Giuliacci dal suo sito meteogiuliacci.it, dopo una prima parte del mese bloccata dall'insistente presenza dell'alta pressione, ci attendono repentini cambiamenti del tempo.

Grazie alle correnti più fresche in arrivo in queste ore, la settimana inizierà con temperature più autunnali, in gran parte d'Italia nella norma o leggermente al di sotto. Ma, solamente dopo qualche giorno, ci sarà un deciso rialzo termico che ci regalerà due giornate, giovedì 19 e venerdì 20 ottobre, di nuovo caratterizzate da caldo anomalo, specie al centro e al Sud, con possibili punte di 30 gradi e oltre. Questa volta però il caldo insolito durerà poco perché nel prossimo weekend è atteso un brusco calo termico, complice anche il via vai di perturbazioni.

La settimana che avrà inizio lunedì 23 ottobre presenterà temperature in generale normali per il periodo. Ma la fase di normalità verrà interrotta negli ultimi giorni del mese dall'irruzione di correnti fredde che, provenienti da nord, causeranno un diffuso abbassamento delle temperature. Dal 29 ottobre potrebbe infatti arrivare un po' di freddo vero, specie al Centro-Nord, dove la colonnina di mercurio dei termometri pare destinata a scendere su valori tipici della seconda metà di novembre.