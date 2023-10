Morta Margherita Mayer, dramma nell'equitazione: il terribile incidente in gara

26 ottobre 2023 a

Un dramma colpisce l'equitazione italiana: è morta Margherita Mayer in seguito a un incidente al Sardegna Jumping Tour 2023, che si tiene a Tanca Regia di Abbasanta. L'incidente letale è avvenuto durante il warm-up della competizione.

L'amazzone, che aveva 60 anni, è infatti caduta durante il percorso-gara: secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, citati da La Nuova Sardegna, il cavallo si sarebbe prima impennato e poi ribaltato. La Mayer, nella terrificante caduta, avrebbe riportato la rottura della colonna vertebrale all'altezza del collo. Un trauma mortale: i soccorsi, immediati, si sono rivelati inutili.

Margherita Mayer era tesserata per il circolo Is Alinos si Maracalagonis. La Fise, dopo la tragedia, ha diffuso un breve comunicato per esprimere il dolore e il cordoglio della federazione: "L’organizzazione, le amazzoni e i cavalieri, tutto il personale impegnato nell’evento ed i presenti alla tragica circostanza si stringono con affetto al dolore del marito e dei familiari", concludono dalla Federazione italiana sport equestri.