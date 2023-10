Maltempo, esonda il lago di Como: "state lontani". Milano nel caos. 2 novembre, è allarme

31 ottobre 2023 a

Il maltempo si è abbattuto sulla Lombardia. Sebbene si faccia un gran parlare dei grossi disagi che si sono verificati a Milano a causa delle precipitazioni delle scorse ore, anche nel resto della Regione la situazione non è delle migliori. Il lago di Como è esondato a causa del maltempo, con l’acqua che ha invaso piazza Cavour sul lungo Lario Trento e Trieste. A evitare il peggio sono state le barriere mobili montate sugli argini. Le forti piogge cadute nella notte ha spinto la polizia locale comasca a chiedere ai cittadini la “massima collaborazione”.

“Non avvicinatevi troppo alle aeree allagate e non ostacolate il lavoro dei volontari. Seguite gli eventuali percorsi perdonali obbligati e indossate calzature idonee”. La Protezione Civile è al lavoro con l’idrovora in piazza Cavour, mentre i volontari stanno ripulendo il lungolago. I vigili del fuoco sono intervenuti ad Alserio per uno smottamento a ridosso di un’abitazione privata, ma nessuna conseguenza è stata registrata per le persone che vivono in quella casa. Tornando sulla situazione di Milano, la Regione Lombardia ha diramato all’allerta gialla - che rappresenta un rischio ordinario - fin dalle prime ore di domani mattina, mercoledì 1 novembre. Considerando però le piogge intense delle scorse ore, si teme che il capoluogo lombardo possa correre un rischio idrico. Inoltre il centro operativo della Protezione Civile sta monitorando costantemente i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro.

Un ulteriore peggioramento è poi atteso per giovedì 2 novembre, come sottolineato da Beppe Sala. “Ieri sera - ha dichiarato il sindaco di Milano - era stata diramata dalla Protezione Civile regionale un'allerta gialla, quindi, in teoria, non preoccupante. Non è certo un'accusa, ma la constatazione di quanta imprevedibilità ci sia nelle condizioni metereologiche. Da questa notte stiamo lavorando con grande intensità, ora favoriti da condizioni meteo migliori. Queste condizioni dovrebbero rimanere tali fino a giovedì, poi potrebbe esserci un nuovo sensibile peggioramento. Io e il mio team saremo in ufficio o per le strade cittadine fino a quando la situazione non si normalizzerà".