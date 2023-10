Cucchi, prescritta l'accusa contro i due carabinieri Mandolini e Tedesco. L'ira di Ilaria

31 ottobre 2023 a

Annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione per intervenuta prescrizione la sentenza di Appello bis che aveva condannato a tre anni e sei mesi il maresciallo Roberto Mandolini, all’epoca dei fatti comandante della stazione Appia, e a due anni e quattro mesi Francesco Tedesco, il carabiniere che con le sue dichiarazioni ha fatto riaprire le indagini sulla morte di Stefano Cucchi. Entrambi erano accusati di falso.

"Cittadinanzattiva è stata vicina alla famiglia Cucchi in questo lungo percorso che ancora prosegue nelle aule di giustizia. Purtroppo il tempo è il nemico più grande per le vittime dei reati", spiega l’avvocato Stefano Maccioni dando notizia della sentenza appena pronunciata dai giudici della prima sezione penale Suprema Corte.

"Roberto Mandolini colpevole, salvato dalla prescrizione", scrive sui suoi social network Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, dopo la sentenza. "Provo tanta pena per lui".

"Questa sentenza pone fine a una vicenda drammatica che ha causato grandi sofferenze. Il carabiniere Tedesco che ha coraggiosamente contribuito all’accertamento della verità è stato assolto da tutti gli altri reati dei quali era accusato per cui l’esito della prescrizione per un residuo reato di falso che non ha mai commesso non ci soddisfa certamente, tuttavia potremo commentare questa decisione controversa solo quando avremo letto le motivazioni dei giudici della Cassazione", commenta l’avvocato Francesco Petrelli, difensore di Tedesco