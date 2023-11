Meteo, Liguria, "onde alte 6,5 metri": maltempo infernale su tutta la regione

03 novembre 2023 a

Situazione meteo critica in gran parte d'Italia: nelle ultime 24 ore, sulla Liguria sono state misurate piogge molto intense, tra i 150 e i 200 mm in tutto l'entroterra, secondo quanto riferito dall'Arpal. Di conseguenza, ci sono stati innalzamenti preoccupanti, anche se nei limiti di guardia, di Aveto, Trebbia ed Entella. Particolare attenzione è stata posta a tutto il corso del Vara e della Magra.

Alla pioggia si accompagnano anche venti molto forti, con raffiche da 142 km/h a Casoni di Suvero e 116 km/h a La Spezia. La mareggiata intensa sulle coste liguri proseguirà fino a domani: al momento sono state registrate onde con altezza significativa di 6,5 metri a La Spezia e con un intervallo di tempo fra un picco e l'altro superiore agli 11 secondi. Proprio a causa di una forte mareggiata, è stata provvisoriamente chiusa al traffico la statale 1 “Via Aurelia” al km 475,300 tra Sestri Levante e Lavagna, in provincia di Genova. Il provvedimento è stato adottato per tutelare la circolazione lungo quel tratto di strada.

Intanto l'Anas ha fatto sapere che per l'emergenza meteo nel Centro e nel Nord Italia, causata dal ciclone Ciaran, "in queste ore di massima criticità le centrali operative, in attività h24, stanno svolgendo un continuo scambio informativo con le Prefetture, le Protezioni civili regionali e nazionale, i vigili del fuoco, le forze di polizia e le amministrazioni comunali. Tutte le squadre Anas sul territorio sono state mobilitate per gli interventi di sicurezza e viabilità".