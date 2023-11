Torino, follia ambientalista: la pista ciclabile da 7 metri e mezzo

09 novembre 2023 a

L'ultima follia ambientalista? A Torino, dove ci si imbatte, in viale Umbria, in una pista ciclabile lunga soltanto sette metri e mezzo. Insomma, mezza pedalata ed è finita. La mania ecologista diventa delirio: la lingua rossa, "fiore all'occhiello" del Comune Pd, è una roba da record. E come ricorda Francesco Storace, i più si chiedono a che cosa serva se non a scatenare l'ironia.